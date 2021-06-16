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مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالقليوبية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين أخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة تويوتا عند عزبة الباشا طريق قرية نامول، بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة تويوتا عند عزبة الباشا طريق قرية نامول، التابعة لمدنية طوخ.

أسفر الحادث عن مصرع شخص مقيم بقرية كفر سعد ببنها، وإصابة شخصين أخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق.

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