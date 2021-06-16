إبراهيم عيسى: القضاء باطل في نظر السلفيين والكذب أمامه ليس ذنب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك البعض من الإخوان وأنصار محمد حسين يعقوب استنكروا شهادته أمام القاضي في قضية "داعش إمبابة"، موضحا أن جماعة الإخوان عقيدتهم الكذب على الله وعلى النبي، وهناك إيمان لدى السلفيين بأن القضاء باطل وأن الكذب أمام القضاء ليس ذنب أو جرم.



وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، "أننا عشنا 40 عاما من التدين الإخواني المغشوش، وشهادة حسين يعقوب زور وهذا ليس محل للشك".



وأشار إلى أن القاضي استدعى محمد حسين يعقوب وحاول التهرب لكن القاضي لم يسمح لهم وأصدر قرار بالضبط، موضحًا أن كلمة القاضي محمد الشربيني أثناء حديث محمد حسين يعقوب لتنوير الشباب الذي يتم الضحك عليهم وتزييف أفكارهم.

