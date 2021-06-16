بسبب يسرا.. ياسمين عبد العزيز تثير غضب رواد السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، أثارت به محبى وجمهور الفنانة يسرا.







حيث كشف الفيديو، استضافة الإعلامية بوسي شلبي في برنامج عرض بشهر رمضان الماضي من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وسؤالها عن ياسمين عبد العزيز وما إذا كانت هي النجمة الأولى، في ظل نجاحها بالسينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة، لترد «شلبي» مؤكدة أن يسرا هي النجمة الأولى في مصر، ونجمة كل الأجيال، دون أن تتحدث عن ياسمين عبد العزيز أو تثني على أدوارها وأعمالها.



وعلقت ياسمين، على الفيديو بوجوه ضاحكة، واختتمتها بكلمة «هموت»، بسبب ما ذكر في البرنامج.







تسبب ذلك فى غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الفيديو سخرية للنجمة يسرا وأعمالها الفنية.