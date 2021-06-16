"قريبا"..هاني شاكر يفاجئ جمهوره بلوك جديد

ظهر المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بلوك مختلف وجديد في أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" حيث روج لأحد أعماله الجديدة.



وتفاعل مع مظهره الجديد، عدد من الجمهور حيث عبرو عن إعجابهم بهذا التجديد قائلين: "امير الغناء العربي".



وتعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.