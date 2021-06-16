Advertisements

120 % زيادة بعدد المتجهين للقيد بأسواق المال في أخر 3 أشهر

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصات تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية تعتبر من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد على المدى الطويل أكبر بكثير من أي قنوات استثمارية أخرى.

وأضاف "فريد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك الكثير من الدراسات التي أجريت وأوضحت أن الأسواق المالية من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد مقارنة بأي استثمار أخر.

وأشار إلى أن الادخار التراكمي التدريجي بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد، موضحًا أن هناك زيادة 120% خلال الثلاثة أشهر الماضية في عدد المتجهين للتقيد بالبورصة، كما أن الشركات يمكنها الاستفادة من الاستثمار في البورصة بتوسيع قاعدة الملكية وتوفير مصدر سيولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القيد فى البورصة المصرية البورصة المصرية اسواق المال

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الطريق إلى الطرح.. "البورصة" تعقد ورشة عمل مع أحد مؤسسات البنك الدولي

الرقابة المالية تمنح 6 أشهر جديدة مهلة لشركات المقيدة بالبورصة ولم تطرح

رئيس البورصة يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوعية الشباب

بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة: التعاون مع البورصة استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار

بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

09:50 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة