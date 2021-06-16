120 % زيادة بعدد المتجهين للقيد بأسواق المال في أخر 3 أشهر

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصات تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية تعتبر من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد على المدى الطويل أكبر بكثير من أي قنوات استثمارية أخرى.



وأضاف "فريد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك الكثير من الدراسات التي أجريت وأوضحت أن الأسواق المالية من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد مقارنة بأي استثمار أخر.



وأشار إلى أن الادخار التراكمي التدريجي بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد، موضحًا أن هناك زيادة 120% خلال الثلاثة أشهر الماضية في عدد المتجهين للتقيد بالبورصة، كما أن الشركات يمكنها الاستفادة من الاستثمار في البورصة بتوسيع قاعدة الملكية وتوفير مصدر سيولة.