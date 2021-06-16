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خبير أثري يطالب بتغيير لوحة إرشادية بمتحف الإسماعيلية تحمل اسم "موشى ديان"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:49 م
الدكتور عبد الرحيم وصورة للشواهد الأثرية المستردة
الدكتور عبد الرحيم وصورة للشواهد الأثرية المستردة
حسام زيدان
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أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن هناك شواهد قبور يطلق عليها "شواهد قبور موشي ديان" فى اللوحة الإرشادية فى الحجرة الجنائزية بمتحف آثار الإسماعيلية وهى عبارة عن ٤ شواهد قبور جنائزية مستطيلة الشكل بشكل آدمي محور وعليها كتابات محفورة باللغة اليونانية، ترجمتها "أرقدى يا روح المتوفى بسلام لا يوجد أحد خالد" وعليها نحت غائر لشكل صليب يونانى وصليب قبطى ومونوجرام السيد المسيح مؤرخة بالفترة من النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى والنصف الأول من القرن الرابع الميلادي.

وأوضح ريحان في تصريحات خاصة إلى الفجر أن هذه التسمية اتخذت بشكل سريع فى وقتها لوضع تعريف عليها وهو التعريف الذى يحمل مضمون يبرر الحفر الغير قانونى الذى قامت به سلطة الاحتلال بسيناء مظهرًا موشى ديان بأنه منقّب شرعى عن الآثار وهذه مجموعته الخاصة بمجرد قراءة التعريف

وتابع ريحان جاءت اللوحة هكذا "الآثار المستردة من إسرائيل وتحتها مجموعة شواهد قبور "موشى ديان" وإشارة إلى استردادها عام 1994 وأنها كانت ضمن مجموعة موشى ديان الذى احتفظ بها فى منزله ضمن مجموعة أخرى دون الإشارة إلى حصوله عليها بطرق غير شرعية وحفر غير قانونى.

وطالب الدكتور ريحان بتغيير عنوان اللوحة ليكون الآثار المستردة من إسرائيل وتحتها "مجموعة شواهد قبور الخوينات"، إشارة للمنطقة التى نهبت منها هذه الآثار وهى تل الخوينات بشمال سيناء شمال (قرية مزار) الآن على ساحل بحيرة البردويل والذى يضم بقايا أثرية لمبان بالطوب اللبن والأحجار الكلسية ترجع إلى الفترة البطلمية والرومانية.

كما طالب بأن تتضمن اللوحة سطرين إشارة إلى نهب موشى ديان لهذه الآثار نصهم "ذكر الصحفي الإسرائيلى وعضو الكنيست (ليورى عفينيرى) صاحب الفضل الأول فى الكشف عن سرقات موشى ديان أن ديان تحول من عسكرى إسرائيلى بارز إلى لص آثار بدرجة وزير بعد عدوان 1956 والتى خرج منها بأكثر المجموعات الأثرية المصرية" وبهذا فقد شهد شاهد من أهلها.

يذكر أن العديد من خبراء وعلماء الآثار طالبوا بتغيير اللوحة الإرشادية تلك في متحف الإسماعيلية وقد فجر الموضوع ورصده بسام الشماع المؤرخ المعروف، وتناوله بالتأصيل الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار ويمكن مطالعة مطالباتهم عبر الروابط التالية.

https://www.elfagronline.com/4223629

https://www.elfagronline.com/4224172

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موشى ديان مصر سيناء الخوينات الاثار اسرائيل

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