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إبراهيم عيسى: "الجيل الجديد من السلفية بقي يطلع من الجيم" (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صناعة الإرهاب مسئولية الفكر السلفي، مشيرا إلى أن هناك متهم في الجريمة الخاصة بـ"داعش إمبابة" أفصح بأن أفكار السلفيين هي من صنعته إرهابي، ومهمة السلفيين الإعداد وصناعته.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن السلفية طعنت في تدين الدولة وشعبها وحكومتها، مشيرًا إلى أنهم صنعوا مناخ ضد مدنية الدولة.

وقال "الفتن الطائفية بدأت بسبب اللحى السلفية وبالحديث عن النصارى، بقدوم السلفيين بدأت الفتنة وتسمم قضايا الدولة بالتفكير، الإخوان والسلفيين سيطروا على المناهج والتعليم وعلى نقابة المعلمين في مصر".

وأضاف "هناك جيل جديد من السلفيين لابس بدلة أو تشيرت وبيتكلم من الجيم، وهذا الجيل يتخذون نفس أفكار وتطرف شيوخهم من تحقير المرأة وتسميم الواقع والأفكار".

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