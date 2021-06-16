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رد عنيف من نجل علا رامي على مهاجميه بسبب "حنفي الاوبهة"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي، رسالة للجمهور من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "خورشيد" قائلا: "هو الناس بتتعامل معايا لي أن صورة زي دي ممكن تزلني أو تكسرني
فيلم حنفى الابهه إنتاج ١٩٩١ وتم عرضة بنفس السنة
شكرا يا والدتي يا حبيبتي انك ربتيني وكبرتيني وخليني الإنسان إلى انا علية دلوقتي
و مفيش اي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تدايقني أو تكسرني
بحبك اوي وربنا يحفظك ليا
و يحفظك لجمهورك إلى بيحبك وتقديملهم فن أفضل واعظم ديما".

وتفاعل عدد من الجمهور على المنشور وكان أبرزها: "يا لهوي على الجمال،امانة امانة توصلها سلامي،لسا من يومين حاضرة الفيلم داه..
ايه الجمال وايه العظمة وايه الرقة وايه الرقي،داه الجمال كله هي والرقة هي والرقي هي..
نجمتنا القديرة يا رب يحفظها يا رب ويديمها ليك بخير وصحة وسعادة ".

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