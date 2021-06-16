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أستاذ مياه: بيان وزراء الخارجية العرب بخصوص سد النهضة "أوجع" إثيوبيا (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن بيان وزراء الخارجية بخصوص سد النهضة وإدانة إثيوبيا هو بيان ممتاز ويضيف للقضية، مشيرًا إلى أن البيان العربي قوي وأوجع إثيوبيا.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن بيان وزراء خارجية العرب دعم من الجامعة العربية لمصر والسودان أمام إثيوبيا بسبب التعنت وفرضها لسياسة الأمر الواقع.

وأشار إلى أن قضية سد النهضة مستمرة في التفاوض منذ 10 سنوات، موضحا أن مصر حصتها من المياه 55 مليار ومياه النيل الأزرق مقسمة على مصر والسودان.

وأوضح أن إثيوبيا ترفض الحديث عن الحد الأدنى من المياه التي تصل مصر ولم تطمئن مصر، في الوقت الذي تعاني منه مصر من الشح المائي ولن تقبل أي صدمات مائية، موضحًا أن سد النهضة ليس سد للكهرباء فقط.

وأضاف أن وجود الاجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر له دلالة على إجماع عربي في هذا الملف، موضحًا أن الموقف العربي اكتمل بالضغط على إثيوبيا بسحب استثماراتها ووعد بالضغوط عليها.

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