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نقيب المحامين: مجلس الدولة يورد 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن توريد مجلس الدولة لثلاثين مليون جنيه من أتعاب المحاماة.

وقال نقيب المحامين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بشرى لزملائي وأبنائي وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثون مليون جنيه أتعاب محاماة".

يشار إلى أن نقيب المحامين كشف في بثٍ مباشر له يوم الخميس الماضي، عن أن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل والتي بلغت 11 مليون 839 ألف و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألف 552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.

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