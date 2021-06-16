موسيماني يدرس مواجهة الترجي بـ 3 مدافعين

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الدفع بثلاثة مدافعين في مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويفكر موسيماني في الدفع بثلاثة مدافعين في مبارا الترجي التونسي وتكرار ما فعله في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى موسيماني لتكرار خطته الدفاعية أمام الترجي التونسي أملًا في العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإساب الذي سيقام في القاهرة.



