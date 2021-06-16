Advertisements

موسيماني يدرس مواجهة الترجي بـ 3 مدافعين

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الدفع بثلاثة مدافعين في مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفكر موسيماني في الدفع بثلاثة مدافعين في مبارا الترجي التونسي وتكرار ما فعله في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى موسيماني لتكرار خطته الدفاعية أمام الترجي التونسي أملًا في العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإساب الذي سيقام في القاهرة.

أخبار تهمك

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يرفض بيراميدز ويختار الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ يوم

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

09:50 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة