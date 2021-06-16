بشرى سارة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة الدنمارك

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، جاهزية لاعب وسط الفريق كيفن دي بروين للمشاركة في مباراة الدنمارك غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا.





ولم يلعب دي بروين منذ أن تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي التي خسرها صفر / 1 في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي يوم 29 من الشهر الماضي.





وقال مارتينيز، إنه رغم جاهزية اللاعب، إلا أنه لم يتحدد بشكل واضح إذا ما كان سوف يشارك في المباراة كاملة أم لا، مشيرا إلى يأمل في أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق في الأدوار الإقصائية.





والتقطت صور لبروين لدى مغادرة المعسكر مع المنتخب، لكن لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن سفر اللاعب إلى الدنمارك أو مشاركته في المباراة المقررة غدا الخميس.





وتجدر الإشارة إلى أن دي بروين عاد إلى تدريبات المنتخب البلجيكي أمس الأول الاثنين.





وأضاف مارتينيز: "هو لائق من الناحية الطبية، وتم منحه الضوء الأخضر للتواجد في المباريات، بالطبع هناك تساؤلات تدور حول المدة التي يمكنه اللعب فيها".





وغاب دي بروين عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده، والتي فاز بها المنتخب البلجيكي 3 / صفر على روسيا، وسيواجه المنتخب البلجيكي منتخب الدنمارك أولا قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فنلندا يوم الاثنين المقبل.





وسيتأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الستة عشر في حال فوزه غدا الخميس، أما في حال فوز المنتخب الدنماركي فسوف تتساوى جميع منتخبات المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.





وبات أكسيل فيستيل لاعب وسط بروسيا دورتموند جاهزا للمشاركة في المباراة التي تقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل تعرض لها في يناير الماضي.





وأوضح مارتينيز أن لاعبي المنتخب البلجيكي سيقدمون الدعم للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي تعرض لأزمة قلبية في مباراة منتخب بلاده الأولى في البطولة أمام فنلندا، ويرقد حاليا في المستشفى.





وكشف المدرب الإسباني عن ان لاعبي بلجيكا سوف يقدمون التحية إلى إريكسن قبل المباراة، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب عملية تعافيه.





وأضاف: "هناك نية حقيقة لإظهار دعمنا وأمنياتنا لكريستيان بالشفاء، واللاعبون سيجهزون لذلك".





وتابع: " سيكون شعارنا (كرة القدم لن تكون كما هي إذا لم يكن كريستيان إريكسن في الملعب)، وأن كل ما نريده هو أن يتعافى كليا وأن يتواجد في وقت قريب للغاية مع المنتخب الدنماركي وإنتر ميلان، وكل شخص في بلجيكا يشاركنا هذه الأمنيات".



