الخميس المُقبل..تامر حسني يُشعل سماء الرياض بباقة من ألمع أغانيه

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في مدينة الرياض بالسعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وأعلن تامر حسني عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشره لصورة البوستر الدعائي الخاص بالحفل.



وفي سياق آخر، انتهى تامر حسني من تسجيل كليبه الجديد الذي يحمل عنوان "افتح قلبك"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، و الكليب من إخراج هادي الباجوري.



والجدير بالذكر أن تامر حسني ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي .