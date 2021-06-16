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موسيماني يدرس الدفع بنجم الأهلي في مواجهة الترجي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصائح من الجهاز المعاون قبل مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي.

وينزل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونصح الجهاز المعاون لموسيماني منح وليد سليمان فرصة المشاركة أساسيًا أمام الترجي التونسي في لقاء السبت المقبل.

ويرى الجهاز المعاون لموسيماني أن وليد سليمان يمتلك خبرات كبيرة ولابد من منحه الفرصة أمام الترجي التونسي.

وظهر وليد سليمان بشكل مميز في الأيام الماضية خلال تدريبات الفريق الأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي.

وعلى الرغم من تألق وليد سليمان بشكل مميز في التدريبات إلا أن موسيماني لم يحسم موقفه حول مشاركة الحاوي بسبب مردود اللاعب البدني وهو ما يجعل موسيماني يفكر في مشاركته كبديلًا وفقًا لأحداث اللقاء.

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