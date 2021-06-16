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المخرج محمود كامل: العمل مع روبي في"شقة 6"ممتع.. وأنتظر عرض فيلم "السجين"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب المخرج محمود كامل عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد "شقة 6"، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته بمنتصف شهر يوليو المقبل على منصة "شاهد".

وقال محمود كامل في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالعمل مع روبي فهي فنانة دؤوبة والعمل معها ممتع، فهي حريصة على تفاصيل المسلسل معي، وسعيد بالتعاون مع أسرة المسلسل جميعًا منهم أحمد أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي.

وأضاف، كما أنتظر عرض فيلمي السعودي الجديد الذي يحمل اسم "السجين"، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، من بطولة الفنانة السعودية إلهام علي وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبد العزيز والطفلة ريم عبد القادر، متمنيًا أن يظهر للجمهور في أحسن صورة.

يذكر أن المخرج محمود كامل له أخرج العديد من الأعمال الناجحة المتنوعة ما بين الدراما والسينما منها مسلسل "القطة العامية" بطولة الفنانة حنان ترك، وفيلم "عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي"، وآخرهم حكاية "أمر شخصي" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" ولعبت بطولتها الفنانة شيري عادل.

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