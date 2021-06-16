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السويد تستعيد كولوسيفسكي في اليورو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
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عاد السويدي ديان كولوسيفسكي إلى تدريبات منتخب بلاده بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر منتخب السويد على حسابه الرسمي بتطبيق (إنستجرام) اليوم الأربعاء صورة لكولوسيفسكي وهو يضحك على إحدى الأجهزة التدريبية وعلق عليها قائلا "خمن من عاد؟".

وأجرى لاعب يوفنتوس الإيطالي (21 عاما) تدريبات فردية فقط في معسكر المنتخب السويدي بمدينة جوتنبرج، بعد السماح لبقية الفريق براحة لمدة يوم .

ومن المتوقع أن يعود كولوسيفسكي للملعب التدريبي مع منتخب السويد غدا الخميس، قبل السفر لمدينة سان بطرسبرج الروسية لمواجهة منتخب سلوفاكيا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد غد الجمعة.

لا يزال من غير الواضح متى يمكن أن ينضم ماتياس سفانبيرج، الذي ثبتت إصابته أيضا بالفيروس التاجي، إلى الفريق.

تتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزها المباغت 2 / 1 على منتخب بولندا، متفوقة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيها منتخبا السويد واسبانيا ، اللذين تعادلا بدون أهداف في مباراتهما الافتتاحية بالمسابقة القارية أول أمس الإثنين.

وغاب كولوسيفسكي عن مواجهة إسبانيا، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

كان كولوسيفسكي قد حضر مأدبة عشاء مع العائلة والأصدقاء في نهاية مايو الماضي، فيما أوضح يانه أندرسون، مدرب منتخب السويد، أنه قد استمر في افتراض أنه كان مصابا بالفعل بفيروس كورونا من قبل، وبالتالي فإن الإصابة الثانية غير مرجحة إلى حد كبير.

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