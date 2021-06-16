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مفاجأة في تشكيل الأهلي المنتظر ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على مشاركة حسين الشحات أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

الشحات يشارك أساسيا أمام الترجي التونسي

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في ذهاب دور ربع نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت التونسية على أرضية ملعب ستاد رادس.

من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على مشاركة حسين الشحات في الجبهة اليمنى في مباراة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب المدرب موسيماني في تعويض غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية منذ مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

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