موسيماني يُحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحدد المدير الفني، تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل.





كما طالب المدير الفني لجنة التخطيط بالنادي، بسرعة حسم التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي، من أجل تدعيم مركز الجبهة اليمنى.





من ناحية أخرى، قرر موسيماني استعادة خدمات محمد عبدالمنعم "كامبوس"، من صفوف سموحة، من أجل تدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل في رادس بتونس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



