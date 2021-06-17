رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كبد شركة المشروبات العالمية كوكا كولا خسائرة فادحة بسبب تصرفه المثير للجدل في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال والمجر والتي فازت بها البرتغال بثلاثية نظيفة.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رونالدو للحديث عن المباراة كان هناك زجاجتين من كوكا كولا أمام الدون البرتغالي قبل أن يقوم بوضعهما جانباً ووضع بدلاً منها زجاجة ماء.





ونقلت الصحيفة البريطانية تصريح رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي قال فيه:" اشربوا الماء (وذلك في إشارة إلى ضرر المشروبات الغازية)".





وأكدت الصحيفة البريطانية أن تصرف رونالدو كبد شركة كوكا كولا خسائرة إجمالية يبلغ قدرها 4 مليارات دولار من حيث القيمة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أسهم الشركة انخفضت بشكل ملحوظ بعد تصرف رونالدو علماً بأن الشركة تعتبر أحد رعاة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020).



