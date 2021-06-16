مصرع شخص إثر جرعة مخدرات مضاعفة ببورسعيد

استقبلت مستشفى الزهور المركزي، جثة أربعيني، مساء اليوم الأربعاء، وكان قد تم العثور عليها خلف بنزينة الوطنية، بنطاق حي الضواحي، بادعاء تناول مادة مخدرة مضاعفة أودت بحياته.



تلقي اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع أربعيني أثر تناول مادة مخدرة مضاعفة وتم وضع الجثة بمشرحة الزهور.



وتوصلت 'الفجر' لأسم المتوفي وهو اسماعيل علي احمد الصياد، الذي لقي مصرعة عقب تناول جرعة مكثفة مخدرة، وتم وضع الجثة بمشرحة الزهور تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

