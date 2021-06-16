مصطفى قمر يحيي حفل زفاف ابنه إياد

احتفل الفنان مصطفى قمر اليوم ، بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين .



ونشرت الفنانة لقاء سويدان، فيديو للنجم مصطفى قمر و إيهاب توفيق ومحمد حماقى، وهم يحيون الفرح .



يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواد ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.