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محمد رمضان يتصدر التريند بعد طرح أغنية "ثابت"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان محمد رمضان، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة "ثابت" عبر قناته على يوتيوب.

وحققت أغنية "ثابت"، مشاهدات عالية اقتربت من المليون بعد نزول الأغنية بـ 7 ساعات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. تصدر الفنان محمد رمضان، تريند يوتيوب في مصر بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة "ثابت" عبر قناته على يوتيوب.


يذكر أن أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

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