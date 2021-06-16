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الأزهري بعد شهادة حسين يعقوب في قضية داعش إمبابة: "المشهد في منتهي الخطورة"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، في تعليقه على شهادة محمد حسين يعقوب أمام محكمة قضية خلية داعش إمبابة، إن المشهد أصبح كارثي بكل المقاييس وآثاره السلبية في منتهى الخطورة.

وأضاف "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "بقالنا عشر سنوات الناس أرهقت نفسيًا وأخلاقيًا من نماذج تحظى بجماهيرية وشعبية ثم فجأ تتخلى عن هذه المناهج والأفكار التي طالما نادت بها".

وتابع "هذا الانهيار الكارثي مروع ليس فقط في سقوط الأشخاص لكن القصة أن هذا السقوط يعمل على هدم جدار الثقة في فكرة الدين من الأساس وقد يكون أحد أكبر أسباب الإلحاد في شرائح وقطاعات كبيرة بين الشباب، ونحن عندما نختلف مع شخصية يعقوب وله كامل الاحترام في شخصه وندعو له بالشفاء والقضية ليست فيه كشخص، ولكن ما نختلف فيه المنهج وهو اختلاف جذري وتسبب في أحداث كارثية من مدخل وحالة مروعة تكشف عن أزمة دينية مزمنة وسط هذا الضجيج الديني، لابد أن نبحث عن مقاصد الشريعة الكبرى".

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