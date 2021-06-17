أسعار الذهب اليوم الخميس 17-6-2021.. خسائر في فادحة بسعر المعدن الأصفر

واصلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليصاب سعر الذهب بخسائر فادحة بالرغم من استمرار التذبذب الهابط في البورصة الدولية للمعدن الأصفر وخسر الجرام نحو 12 جنيهات في كافة الأعيرة ونستعرض فيما يلى سعر الذهب في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:





عيار 18 سجل 670 جنبه.

عيار 21 سجل 782 جنيه.

عيار 24 سجل 893.75 جنبه.

الجنيه الذهب 6256 جنيها.