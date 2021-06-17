Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-6-2021

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حافظت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، على استقرارها اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.6 جنيه للشراء.
15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

في الأهلي سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المنتظر ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ أقل من نصف ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-7-2019

سعر اليورو الأوربي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12/7/2019

سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2020، في البنوك المصرية.. العملة تستقر مع بداية 2020

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-10-2020،

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-5-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة