روسيا تتسلم قائمة بـ17 أمريكيا مُدان لاستبدال مُحتمل بالروس المعتقلين بأمريكا

أعلنت هيئة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الروسية قائمة بـ17 أمريكيا مُدانا فى روسيا، لعملية التبديل المحتملة مقابل الروس الذين يقضون عقوباتهم فى السجن بالولايات المتحدة.





وقالت إيفا ميركاشيفا عضو المجلس العام لهيئة السجون الفيدرالية الروسية - لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن القائمة تتضمن مواطنين أمريكيين جرت إدانتهم فى روسيا بسبب جُنح محلية أو إجرامية".





وأوضحت أن "17 أمريكيا موجودين على تلك القائمة، بينهم 9 مُحتجزين فى المستعمرات العقابية و8 فى مراكز اعتقال ما قبل المحاكمة"، مضيفة أن القائمة تم تشكيلها لأى عملية استبدال محتملة فى المستقبل.





وأشارت ميركاشيفا إلى أن القائمة لا تتضمن باول ويلان المُدان بالتجسس، لكنها قد تضم تريفور ريد المُدان بالاعتداء على ضباط شرطة فى موسكو، موضحة أنها لا تعلم الأسماء الموجودة فى القائمة لأنها بالفعل وصلت وزارة الخارجية الروسية.



