Advertisements

روسيا تتسلم قائمة بـ17 أمريكيا مُدان لاستبدال مُحتمل بالروس المعتقلين بأمريكا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلنت هيئة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الروسية قائمة بـ17 أمريكيا مُدانا فى روسيا، لعملية التبديل المحتملة مقابل الروس الذين يقضون عقوباتهم فى السجن بالولايات المتحدة.

وقالت إيفا ميركاشيفا عضو المجلس العام لهيئة السجون الفيدرالية الروسية - لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن القائمة تتضمن مواطنين أمريكيين جرت إدانتهم فى روسيا بسبب جُنح محلية أو إجرامية".

وأوضحت أن "17 أمريكيا موجودين على تلك القائمة، بينهم 9 مُحتجزين فى المستعمرات العقابية و8 فى مراكز اعتقال ما قبل المحاكمة"، مضيفة أن القائمة تم تشكيلها لأى عملية استبدال محتملة فى المستقبل.

وأشارت ميركاشيفا إلى أن القائمة لا تتضمن باول ويلان المُدان بالتجسس، لكنها قد تضم تريفور ريد المُدان بالاعتداء على ضباط شرطة فى موسكو، موضحة أنها لا تعلم الأسماء الموجودة فى القائمة لأنها بالفعل وصلت وزارة الخارجية الروسية.

أخبار تهمك

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المنتظر ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ نصف ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

08:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة