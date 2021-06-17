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ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طلب الإعلامي أحمد حسام ميدو، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق مع إدارة نادي الزمالك السابقة، وذلك بسبب إهدار الكثير من الأموال خلال فترة تواجدها.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أطالب الدكتور أشرف صبحي بفتح تحقيق مع كل من أخطأ من اللجنة السابقة لإدارة الزمالك".

وتابع، "اللجنة السابقة للزمالك أهدرت، مليون يورو في ملف باتشيكو، و4 مليون يورو في ملف مصطفى محمد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 أو 6 مليون يورو في ملف رزاق سيسيه، وكل هذا بسبب الإهمال".

وأشار إلى أنه كان من الضروري أن يتم توثيق عقد مصطفى محمد قبل أن يخرج للإعارة في صفوف جالاتا سراي التركي خلال شهر واحد فقط من توقيع العقد، وذلك لضمان حقوق نادي الزمالك.

واختتم، "بدلًا من أن يتم توثيق العقد، الكابتن إبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة الزمالك السابق، قام باصطحابه إلى المنزل خلال هذا الشهر، بالتالي العقد أصبح باطل".

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