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تعرف على موعد مباراة إيطاليا المقبلة في كأس أمم أوروبا

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

وبهذه النتيجة يصعد منتخب إيطاليا رسميا الي الجولة المقبل من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب ويلز الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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