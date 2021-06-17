تفاصيل اعتماد QR CODE على تحليل الـPCR للقادمين من الخارج

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه سيتم الاعتماد على QR CODEبالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه لم يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE.





وأشار إلى أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.





وفي سياق منفصل أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم اعتماد لقاحات كورونا التي ستصنع في مصر، موضحًا أنه سيتم تصدير فائض اللقاحات التي ستصنع في مصر.





وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد خلال لقائها بالدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.





وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن وزيرة الصحة أعربت عن رغبتها في دعم اعتماد اللقاح الذي سيتم إنتاجه في مصر واعتماد مصنع فاكسيرا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية.





كما أشاد مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في إعداد أول دولة تتقدم إلى المنظمة للحصول على الاستشهاد الدولي كدولة خالية من فيروس سي، وذلك بالحصول على الحقن الآمن الخاص بالدرن.





وأشار إلى أن لقاحات سينوفاك الصيني قد حصل على الترخيص الدائم لمنظمة الصحة العالمية، وخلال أيام سوف يظهر أول إنتاج من مصانع فاكسيرا والذي يتم تصنيعه على يد الخبراء الصينيين بكافة المعايير السليمة.



