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عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشهد قناة المحور تطورا كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية فى أعقاب انتقال ملكيتها و تحديث إدارتها والتى بدأت من ابريل الماضى بتغير المحتوى الإعلامى داخل القناة محققة نجاحا ملحوظ فى عرض البرامج والمسلسلات التى شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى.

واستمرارا لنجاحها وقعت المحور من خلال وكيلها الإعلاني شركة MwM عقد مع النجم محمد هنيدى لتقديم برنامج على شاشتها وسيتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان ذلك هى المرة الأولى للنجم محمد هنيدى فى تقديم برنامج تليفزيوني، ومن المتوقع أن ينال نسبة مشاهدة ضخمة نظرا لشعبية هنيدى القوية فى مصر والدول العربية.

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