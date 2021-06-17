عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

تشهد قناة المحور تطورا كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية فى أعقاب انتقال ملكيتها و تحديث إدارتها والتى بدأت من ابريل الماضى بتغير المحتوى الإعلامى داخل القناة محققة نجاحا ملحوظ فى عرض البرامج والمسلسلات التى شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى.





واستمرارا لنجاحها وقعت المحور من خلال وكيلها الإعلاني شركة MwM عقد مع النجم محمد هنيدى لتقديم برنامج على شاشتها وسيتم التصوير خلال الفترة المقبلة.



