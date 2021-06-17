خبير: دراسة عصام حجي عن سد النهضة هي بحث مكتبي (فيديو)

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن دراسة الدكتور عصام حجي هي بحث مكتبي ولم يصل للعينات أو للجانب الإثيوبي، موضحا أن هذا البحث تم إجراءه في فترة الخصام بين مصر وقطر بتمويل قطري.



وقال "نور الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، إن عصام حجي له موقف داعم لجماعة معينة وتم تكليفه بإجراء هذا البحث، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة كانت ممولة من قطر ومحاولة لكشف معاناة مصر.



وأشار إلى أن ظهور دراسة عصام حجي في هذا التوقيت كان للتأثير على الموقف المصري القطري، وهي دراسة لا تكتسب مصداقية البحث العلمي، موضحًا أنه كباحث في المياه نشر له 7 أبحاث عن سد النهضة في ألمانيا.



وأوضح أن مضمون دراسة عصام حجي بها عدة أخطاء، حيث أنه تحدث في الدراسة عن النيل الأزرق وليس نهر النيل واقتصر فيها على مصر فقط بدون السودان، وأوضح أن إثيوبيا ستأخذ كافة احتياجاتها وتصل المياه لمصر في نهاية الانحدار، وهو ما يؤكد على أن إثيوبيا لا تسعى إلا للكراهية.