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لطيف على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس
الخميس 17/يونيو/2021 - 01:46 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر، حيث جاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
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