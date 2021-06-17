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لطيف على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 17 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
لطيف على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس
لطيف على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

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