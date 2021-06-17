وزيرة البيئة: مصر تتجه للاقتصاد الأخضر بمشروعات النقل وتحلية المياه

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر خلال السنوات الأخيرة بدأت خطوات جادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تطبيقًا لالتزامها الدولية، وللحفاظ على المواطن المصري.



وتابعت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأاولى"، مساء الأربعاء، أن مصر تتحول إلى الاقتصاد الأخضر بمشروعات حقيقة على أرض الواقع مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.



وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على نشر السيارات الكهربائية، امر يصب في صالح الاقتصاد الأخضر، خاصة أن قطاع النقل هو ثاني قطاع يؤثر سلبًا على المناخ.

