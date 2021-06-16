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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس "محافظة المنوفية"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 11:52 م
نتيجة الصف الثالث الإعدادي
نتيجة الصف الثالث الإعدادي
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس "محافظة المنوفية"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 .. يبحث الطلاب وأولياء الأمور في هذه الآونة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة المنوفية والتي تعد من المحافظات التي تحتوي على نسب كبيرة من الطلاب من حيث العدد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة المنوفية

ويترقب طلاب محافظة المنوفية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في حالة من القلق والتوتر، بعدما أوضحت وزارة اتربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في المنوفية

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 لطمأنة الطلبة وأولياء أمورهم، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 تكون متاحة عبر تطبيق إلكتروني على الموبايل، أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة والتابعة للوزارات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 .. الآن

وانتهت عدة مديريات التعليم في المحافظات من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان، قبل الإعلان عن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021  محافظة المنوفية

وانتهت عمليات التصحيح فور الانتهاء من تأدية امتحانات الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات وتحديداً في محافظة القليوبية التي يترقب طلابها ظهور النتيجة والحصول عليها.

رابط مباشر لنتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

ومن جانبه قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفنى بالمنوفية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها قريبا بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من محافظ المنوفية.

وأضاف سويد، أنه سيتم إتاحة رابط الكتروني للإستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشدا أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 "محافظة المنوفية"

وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة المنوفية فور ظهورها عبر الضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــا".

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس "محافظة المنوفية"




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