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وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد ظهور أول سيارة كهربائية في مصر

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف هشام توفيق، وزير الدولة لقطاع الأعمال، عن موعد ظهور أول سيارة كهربائية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرتين للتفاهم وفي انتظار كتابة أربع عقود.

وقال "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي "عمرو خليل" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في سبتمبر 2022 سيتم إنتاج أول سيارة الكهربائية، موضحًا أنه سيتم البدء بإنتاج 100 سيارة كدفعة أولى.

وأشار إلى أنه سيتم خلال شهرين أو شهر ونصف البدء في تجهيز مصنع شركة النصر الذي سيتولى إنتاج السيارة الكهربائية والتي ستضم 3 موديلات بأسعار مختلفة.

وتابع "العالم كله يتجه نحو السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة ولذلك كان من الضروري الاتجاه لإنتاج السيارة، حتى أن أغلب الماركات الأوروبية والعالمية أعلنت أنها تتجه للسيارات الكهربائية".

واستطرد "متوقع على 2030 أن يكون الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية يتعدى التقليدي"، مشيرًا إلى أن أول سيارة كهربائية في الصين كان يتم دعمها بـ9 آلاف دولار.

وأوضح أنه سيتم التوسع في محطات الشحن بالتوازي مع إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة والذي سيصل لإنتاج 3000 محطة خاصة أن ترخيصها الجديدة ارخص من التقليدية، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمم الحافز الأخضر على السيارة الكهربائية الجديدة مثل سيارات الغاز.

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وزير قطاع الأعمال سياره جديدة سيارة كهربائية

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