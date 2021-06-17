في ذكري ميلاد زبيدة ثروت "واحد من الناس" يعرض آخر ظهور لها على "الحياة"





في حلقة فنية خاصة وفي آخر ظهور للنجمة زبيدة ثروت قبل رحيلها، ويحتفي برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ويعيد آخر لقاء تليفزيوني مع النجمة الراحلة بمناسبة ذكري ميلادها ويذاع فيها التاسعة مساء اليوم الخميس علي شاشة قناة الحياة.





وتكشف زبيدة ثروت خلال اللقاء مع الدكتور عمرو الليثي اسرار لايعرفها احد عن قصة حبها الكبير مع الفنان الراحل عيد الحليم حافظ ولماذا رفضت عائلتها هذا الحب.





وتعترف بحكايتها مع لاعب الكرة البرازيلي بيليه الذي طلب يدها للزواج.





واسرار الخمس زيجات التي عاشتها وأسباب فشلها العاطفي مع الرجال.





وتعلن لأول مرة عن وصيتها التي أخفتها عن الجميع قبل رحيلها بعد إصابتها بالسرطان.



