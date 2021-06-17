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يوسف الحسيني: "مصر ممكن تحارب عشان تأدب غيرها وترجع تاني" (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر من الدول التي تعمل بشكل جيد للغاية بهدوء وبدون "زيطة" على حد تعبيره، مضيفًا أن مصر لا تحب الحرب أو الاحتلال، ولكن ليس لديها أي مشكلة إذا أجبرت على الحرب، معقبًا: "مصر دولة غير محتلة، لكن ممكن تحارب عشان تأدب وترجع مكانها تاني".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، ان مصر تواجدت خلال الفترة الأخيرة في كل ملفات المنطقة، وفي اكثر من ساحة، معقبًا: "سقف طموحاتي بيرتفع، لدرجة انني اتوقع ان مصر في عهد قريب جدًا قد تمد أذرعها إلى أمريكا اللاتنية مثلما حدث في عهد الزعيم جمال عبد الناصر"

ولفت إلى أن مصر في عهد "ناصر" وقفت بجانب الحركات التحررية في أمريكا اللاتينية والدول الافريقية، معقبًا: "الزمن أختلف، لكن مصر قد تمد يدها وذراعها إلى افريقيا وأمريكا اللاتنية بمنطق الشراكة".

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