الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول









كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة للزمالك على أن السبب وراء فتح رقم حساب بنكي للنادي لاستقبال التبرعات يأتي بسبب جماهير الزمالك.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:"والله العظيم السبب وراء ما حدث يرجع لجماهير الزمالك والتي ألحت على مساعدة النادي".





وواصل :"قيمة التبرعات في اليوم الأول تعدت ال5 ملايين جنيه".



