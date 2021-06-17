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الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة للزمالك على أن السبب وراء فتح رقم حساب بنكي للنادي لاستقبال التبرعات يأتي بسبب جماهير الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:"والله العظيم السبب وراء ما حدث يرجع لجماهير الزمالك والتي ألحت على مساعدة النادي".

وواصل :"قيمة التبرعات في اليوم الأول تعدت ال5 ملايين جنيه".

وأضاف :"جماهير الزمالك منذ اليوم الأول للجنة ولديها رغبة في التواجد بدعم النادي وقوة الأندية الجماهيرية في جماهيرها".

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