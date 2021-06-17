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تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إسكتلندا في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الجمعة منتخب إنجلترا نظيره منتخب اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وجاءت تشكيلة انجلترا المتوقعة كالتالي: 

وجاءت تشكيلة انجلترا كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: بن وايت، مينجز، ستونز، تريبيير.
خط الوسط: داير، هندرسون، جاك جريليش، سانشو، راشفورد.
خط الهجوم: هاري كين.

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