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تركي آل الشيخ يعلن عن عودة شريهان بمسرحية كوكوشانيل

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن عودة النجمة شريهان، للتمثيل مرة أخرى  من خلال مسرحية "كوكو شانيل" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" . 


ونشر المستشار تركي آل الشيخ، على صفحته الشخصية عبرموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لشريهان مُعلقاً عليها :برعاية هيئة الترفيه وmbc وشاهد، عودة النجمة شيريهان في مسرحية (كوكو شانيل)،  إنتاج العدل جروب، تأليف مدحت العدل، تصوير كريم نور. 


ونشر  المستشار تركي آل الشيخ، منذ اسبوعين مقطع ڤيديو ليعلن من خلاله عن عودة شريهان للتمثيل وذلك  على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعلق عليه: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية”.

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