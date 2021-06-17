Advertisements

شاهد.. حمو بيكا يستعرض بسيارته الجديدة

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24”.

وخطف الأنظار بسيارة من ماركة أودي ذهبية اللون، وتفاعل معه جمهوره، وكانت أبرز تعليقاتهم: ولع الدنيا يا بيكا، دايما متألق.

وتعد هذه ليست المرة الأولي التي يستعرض فيها حمو بيكا سياراته الجديدة، فقام مسبقا بنشر صور برفقة سياراته طراز مرسيدس وكورفيت و أودي .

وكان أخر ظهور لـ حمو بيكا في فيديو فكاهي نشره المطرب عمرو كمال عبر صفحته الشخصية بالإنستجرام من إحدى القرى بالساحل الشمالى، اثناء قضاءهما اجازة صيفية،
وظهر الثنائى في حمام سباحة، وكان حمو بيكا يحاول ارتداء عوامة صغيرة ولكنه فشل في ارتداءها بسبب صغر حجمها، وذلك بطريقة كوميدية مع عمر كمال.

أخبار تهمك

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ ساعتين

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ ساعتين

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

12:42 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة