شاهد.. حمو بيكا يستعرض بسيارته الجديدة

نشر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وكتب: “عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24”.





وخطف الأنظار بسيارة من ماركة أودي ذهبية اللون، وتفاعل معه جمهوره، وكانت أبرز تعليقاتهم: ولع الدنيا يا بيكا، دايما متألق.





وتعد هذه ليست المرة الأولي التي يستعرض فيها حمو بيكا سياراته الجديدة، فقام مسبقا بنشر صور برفقة سياراته طراز مرسيدس وكورفيت و أودي .





وكان أخر ظهور لـ حمو بيكا في فيديو فكاهي نشره المطرب عمرو كمال عبر صفحته الشخصية بالإنستجرام من إحدى القرى بالساحل الشمالى، اثناء قضاءهما اجازة صيفية،

وظهر الثنائى في حمام سباحة، وكان حمو بيكا يحاول ارتداء عوامة صغيرة ولكنه فشل في ارتداءها بسبب صغر حجمها، وذلك بطريقة كوميدية مع عمر كمال.



