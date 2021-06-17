Advertisements
نابولي يحدد سعر التخلي عن نجمه
الخميس 17/يونيو/2021 - 12:55 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي حددوا سعر نجم خط وسط الإسباني فابيان رويز في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع نجم خط وسط النادي الإيطالي الإسباني فابيان رويز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي لن يتخلي عن فابيان رويز بأقل من 60 مليون يورو.
ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً.
Advertisements