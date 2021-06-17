Advertisements

نابولي يحدد سعر التخلي عن نجمه

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي حددوا سعر نجم خط وسط الإسباني فابيان رويز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع نجم خط وسط النادي الإيطالي الإسباني فابيان رويز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي لن يتخلي عن فابيان رويز بأقل من 60 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً.
 

أخبار تهمك

ميدو يطالب بفتح تحقيق مع إدارة الزمالك السابقة

منذ ساعتين

رونالدو يكبد كوكاكولا خسائر بـ4 مليارات دولار

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - راموس يرحل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

غريب يستقر على ضم نجم الزمالك لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد سعر بيع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

12:05 ص

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

12:42 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة