نابولي يحدد سعر التخلي عن نجمه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي حددوا سعر نجم خط وسط الإسباني فابيان رويز في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع نجم خط وسط النادي الإيطالي الإسباني فابيان رويز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي لن يتخلي عن فابيان رويز بأقل من 60 مليون يورو.



