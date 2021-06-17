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مدحت عبد الهادي يوجه نصيحة لموسيماني قبل مواجهة الترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، نصيحة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن مباراة الأهلي والترجي ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أنها ستشهد شد وجذب من الأجهزة الفنية طوال المباراة. 

واستكمل، "إذا نجح الأهلي في الخروج من رادس بأقل الخسائر سيسهل على نفسه مهمة مباراة الإياب، فريق الترجي أفضل خارج ملعبه بكثير مقارنة باللعب على ملعبه هذا الموسم".

واضاف، "وأنصح موسيماني ببدء مباراة الترجي بأسلوب الضغط العالي، لاعبي الترجي يبدأون المباراة باستعجال كبير، وإذا نجح الأهلي في التسجيل بشكل مبكر سيسهل على نفسه المباراة بشكل كبير".

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