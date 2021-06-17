سيدة تفجر مفاجأة: "زوجي طلقني 5 سنين دون علمي وحملت منه" (فيديو)

قالت رشا محمد صادق، سيدة مطلقة منذ 5 سنوات بدون علمها، إنها كانت تعيش مع زوجها بدون أي مشاكل، وعندما حدثت خلافات بينهما، قام زوجها بطردها من الشقة، فقامت بالحصول على تمكين بالمشاركة في الشقة في 2020، وبعد ذلك قام زوجها بطردها من الشقة مرة أخرى، فقررت السعي في اجراءات الطلاق.





وتابعت "صادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنها عندما بدأت إجراءات الطلاق، طلب منها تجديد البطاقة، فوجدت نفسها مطلقة منذ 5 سنوات، متسائلة: "إزاي أكون مطلقة في 2015، وأنا واخدة تمكين بالمشاركة في شقة الزوجية في 2020، وزوجي كان عايش معايا 5 سنين وحملت منه"



