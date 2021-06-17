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تطعيم 71 ألف و 663 مواطنا ضد فيروس كورونا بالمنيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا تطعيم 71 ألف و663 مواطنا بالجرعة الأولى والثانية ضد فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تواصل تطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة بالمنازل ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الوصول إلى كافة فئات المواطنين والتيسير عليهم.

ولفت الدكتور عماد مهني مدير ادارة التطعيمات بمديرية الصحة أن المراكز الـ 16 المعتمدة لتطعيم المواطنين ضد فيرس كورونا المستجد تواصل تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، وبموجب التسجيل يتم تحديد مكان وموعد التطعيم من قبل وزارة الصحة‏.

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