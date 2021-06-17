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شوشة: "لا أريد أحسد سيناء على التنمية التي تحدث بها في عهد الرئيس السيسي"

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:11 ص
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن جمعيات المجتمع المدني جهزت شقة سيدة ميزار بالأثاث بعد أن أهداها لها رئيس الجمهورية.

وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "المحور"، أن السيدة الحاصلة على شقة في شمال سيناء لديها 4 شقيقات فاقدة للبصر.

وذكر أن أسرة سيدة ميزار كانت في غاية السعادة خلال تسلمها الشقة التي أهداها لها رئيس الجمهورية.

وتابع محاف شمال سيناء: "لا أريد أن أحسد سيناء على التنمية التي تحدث بها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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مصر سيناء التنمية

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