القومي للأمومة والطفولة يكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل قطار الصعيد (فيديو)

كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة التحرش بطفل داخل قطار الصعيد.





وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين يبلغهم بهوية المتحرش الذي ظهر في الفيديو.



