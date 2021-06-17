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القومي للأمومة والطفولة يكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل قطار الصعيد (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة التحرش بطفل داخل قطار الصعيد.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين يبلغهم بهوية المتحرش الذي ظهر في الفيديو.

وأكد أن خط نجدة الطفل 16000 متاح للجميع، وفي سرية تامة، موضحًا أنهم يرصدون الفيديوهات الموجودة على السوشيال ميديا المتعلقة بأي انتهاكات للأطفال، لافتًا إلى أن المجلس يرسل الفيديوهات للنيابة العامة.

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