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ميدو: بانون قد يتسبب في مشكلة للأهلي لهذا السبب

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يتسبب في مشكلة للفريق خلال مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سرعات بدر بانون قد تتسبب في مشاكل للأهلي في حالة اللعب بأسلوب الضغط العالي".

ويبحث النادي الأهلي عن النجمة العاشرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق التاسعة في النسخة الماضية أمام الزمالك.

في سياق آخر، أشاد ميدو بقرار إعارة مصطفى فتحي إلى نادي سموحة، مؤكداً أنه كان قرارًا صائبًا لصالح اللاعب ونادي الزمالك وكذلك سموحة بكل تأكيد.

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