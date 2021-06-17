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موعد مباراة كرواتيا والتشيك في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الخميس 17/يونيو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر المنتخب الكرواتي مهمة صعبة حينما يواجه منتخب التشيك، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020).

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري على ملعب هامبدن بارك.

ويتواجد المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات انجلترا واسكتلندا وجمهورية التشيك.

ويأمل المنتخب الكرواتي بالحصول على الثلاث نقاط، لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام المنتخب الانجليزي، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد ويمبلي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري ليورو 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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