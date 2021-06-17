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البلوجر بسمة بشاي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بالمطار (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:25 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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كشفت البلوجر بسمة بشاي، صاحبة واقعة التحرش بالمطار، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "أشعر بانتصار كبير لتجاوب الجهات المعنية مع مشكلتي".

وأضافت "بشاي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "حاسة إن الدولة في ضهري وإن حقي اتاخد أنا وكل البنات إللي بتمر بحاجة زي دي"، لافتة إلى أنها شعرت بالانهيار وقت وقوع الحادث.

وتابعت: "كنت حاسة إني مظلومة جدًا.. الكثيرون يتصورون أن التحرش باللمس فقط، ولكن التعدي على حرمة جسد الآخرين بالتصوير أيضًا تحرش"، معلقة: "مارتحتش غير لما المتحرش اتكلبش".

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