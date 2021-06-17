البلوجر بسمة بشاي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بالمطار (فيديو)

كشفت البلوجر بسمة بشاي، صاحبة واقعة التحرش بالمطار، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "أشعر بانتصار كبير لتجاوب الجهات المعنية مع مشكلتي".





وأضافت "بشاي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "حاسة إن الدولة في ضهري وإن حقي اتاخد أنا وكل البنات إللي بتمر بحاجة زي دي"، لافتة إلى أنها شعرت بالانهيار وقت وقوع الحادث.



